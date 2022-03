Rome (AFP). Les deux Italiennes enlevées en Syrie ont été libérées

Le gouvernement italien a annoncé jeudi soir que les deux jeunes humanitaires italiennes enlevées début août en Syrie avaient été libérées. "Greta Ramelli et Vanessa Marzullo sont libres, elles rentreront bientôt en Italie", a écrit sans plus de détail la présidence du conseil italien sur son compte Twitter. Le gouvernement italien avait annoncé le 6 août la disparition et l'enlèvement de ces deux jeunes femmes de 20 et 21 ans, originaires de Lombardie (nord), qui avaient fondé une association baptisée "Horryaty" pour aider dans le domaine de l'eau et de la santé. Elles auraient été enlevées dans un village proche d'Alep, dans le nord de la Syrie. Fin décembre, elles étaient apparues dans une vidéo filmée quelques semaines plus tôt, habillées de robes noires et coiffées d'un foulard. Assises devant un mur blanc, elles déclinaient leur identité et l'une d'elle appelait le gouvernement italien à les ramener à la maison avant Noël, avec une diction laissant penser qu'elle lisait un texte. Aucun détail de cette vidéo de 23 secondes ne permettait d'identifier le groupe qui détenait les jeunes femmes et personne d'autre qu'elles n'apparaissait dans la séquence. La vidéo avait été mise en ligne sur YouTube sous le titre "Le Front Al-Nosra détient deux Italiennes en raison de la participation de leur gouvernement à la coalition" internationale combattant les jihadistes du groupe Etat islamique (EI) en Syrie. Le Front Al-Nosra, branche syrienne d'Al-Qaïda qui a également été visée par la coalition, n'a cependant pas fait état de cette vidéo à travers ces comptes officiels sur les réseaux sociaux.

