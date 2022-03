Los Angeles (AFP). Marion Cotillard nommée pour l'Oscar de la meilleure actrice

L'actrice française Marion Cotillard ("Deux jours, une nuit") a été nommée jeudi par les membres de l'Academy of Motion Picture Arts and Science pour l'Oscar de la meilleure actrice, qui sera annoncé le 22 février. Les autres nominées sont Felicity Jones ("Une merveilleuse histoire du temps"), Julianne Moore ("Still Alice"), Rosamund Pike ("Gone Girl") et Reese Witherspoon ("Wild"). Les acteurs nommés pour l'Oscar du meilleur acteur sont Steve Carell ("FoxCatcher"), Bradley Cooper ("American Sniper), Benedict Cumberbatch ("Imitation Game"), Eddie Redmayne ("Une merveilleuse histoire du temps") et Michael Keaton ("Birdman"). Les oeuvres nommées pour l'Oscar du meilleur film sont "American Sniper", "Birdman", "Selma", "Boyhood", "Imitation game", "The Grand Budapest Hotel", "Une merveilleuse histoire du temps" et "Whiplash". "Birdman", d'Alejandro Inarritu, et "The Grand Budapest Hotel", de Wes Anderson, sont partis en tête de la course aux Oscars jeudi, avec chacun 9 nominations. Les réalisateurs nommés pour l'Oscar du meilleur film sont Alejandro G Inarritu ("Birdman"), Richard Linklater ("Boyhood"), Bennett Miller ("Foxcatcher"), Wes Anderson ("The Grand Budapest Hotel") et Morten Tyldum ("The Imitation Game") Le Français Alexandre Desplat a par ailleurs été nommé deux fois pour la meilleure bande-originale.

