SORTIR EN REGION: jeudi 16 décembre

La fin de la semaine approche, les événements se font de plsu en plus nombreux. Des concerts et des spectacles pour le jeune public en fin de journée, les fleurs sont à l'honneur à Coutances, un collectif normand sur la scène du BBC, un concert caritatif samedi à Bayeux et demain matin Tendance Ouest en direct du Royal à Caen.