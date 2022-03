Charlie Hebdo, les obsèques de Franck Brinsolaro, le garde du corps de Charb (Vidéo)

Après l'arrivée du cerceuil du policier en charge de la protection rapprochée du directeur de Charlie Hebdo, deux de ses amis qui l'hébergeaient lors de ses séjours parisiens, ont rendu hommage devant l'assistance à un homme "si discret, si doux, si tendre".

L'épouse du policier a reçu les condoléances du ministre de l'Intérieur et des principaux élus de l'Eure, les députés UMP et UDI de l'Eure Bruno Le Maire et Hervé Morin, le sénateur-maire UDI de Bernay Hervé Maurey et le président PS du conseil général Jean-Louis Destans.

Le moment fort des obsèques a eu lieu quand, à la fin de la cérémonie, le cercueil, porté par des policiers en larmes, s'est immobilisé dans la nef sous les applaudissements de l'assistance.

Les journalistes ont imité Ingrid Brinsolaro, épouse du policier et rédactrice en chef de l'hebdomadaire L'Eveil Normand, et brandi leur carte de presse, alors que passait en boucle une chanson du chanteur Sting.

Parmi les nombreuses personnes présentes, proches, policiers mais aussi représentants de la presse, plusieurs portaient un badge "je suis Francky".

La cérémonie religieuse, célébrée par l'évêque d'Evreux Christian Nourrichard et retransmise à l'extérieur, a débuté en fin de matinée en l'église Sainte-Croix de Bernay, où peuvaient se rassembler jusqu'à un millier de personnes.

"Quelle admirable profession que d'accepter de protéger la vie des autres au risque de sa propre vie", a souligné Monseigneur Nourrichard. "Il y a là une preuve d'amour qui suscite notre reconnaissance".



Franck Brinsolaro, brigadier, était membre du service de la protection (ex-SPHP). Il avait effectué des missions en Bosnie et en Afghanistan, et était à cinq ans de la retraite.

Mardi, à la préfecture de police, François Hollande lui a rendu hommage, ainsi qu'aux deux autres policiers tués lors des attaques de la semaine dernière, et lui a remis à titre posthume les insignes de chevaliers de la Légion d'honneur.