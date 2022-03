Paris (AFP). Coupe de la Ligue: Lille-PSG et Monaco-Bastia en demies

Monaco et Lille, vainqueurs de Guingamp et Nantes sur le même score (2-0), se sont qualifiés mercredi pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue, et affronteront respectivement Bastia et Paris, les 3 et 4 février, pour décrocher une place en finale. Que ce fut dur pour les Monégasques! Face à une accrocheuse formation guigampaise, fidèle à ses habitudes, les coéquipiers de Berbatov ont eu toutes les peines du monde pour décrocher la qualification devant leur public. Monaco recevra Bastia, qui l'a emporté 3-1 face à Rennes mardi, au stade Louis-II et tentera de se qualifier en finale pour remporter une seconde fois un trophée qui fuit le club depuis 2003. La tournure de la rencontre laissait présager pourtant un succès facile. Buteur d'entrée de jeu, le géant bulgare, à la réception d'un centre de Ferreira Carrasco, mettait son équipe dans les meilleures dispositions (8). Puis l'exclusion de Mandanne, à cause d'une altercation avec Carvalho (36), donnait l'occasion à Monaco d'asseoir son avantage. Malgré sa supériorité numérique, Monaco souffrait sous les coups de boutoir de Bretons valeureux mais maladroits, proches à plusieurs reprises de revenir au score. Mais sur la dernière action du match, c'est finalement Martial qui assurait la qualification aux siens (90+4). Avec cette victoire, l'ASM reste avec le PSG, vainqueur de Saint-Etienne mardi (1-0), la dernière formation encore qualifiée dans quatre compétitions cette saison. Lille, de son côté, retrouve des couleurs en Coupe. Largués du haut de tableau après une première partie de saison difficile (11e à 15 points de la tête), les Nordistes s'offrent l'occasion d'accrocher une qualification européenne. Pour cela, les Dogues devront passer un obstacle encore plus haut au stade Pierre-Mauroy: Paris, double champion en titre de Ligue 1, et ses quatre couronnes dans la compétition (1995, 1998, 2008, 2014). Deux coups d'éclats ont suffi pour vaincre les Nantais. Corchia a d'abord montré la voie, dès l'entame, en décochant des 25 mètres une frappe limpide dans le petit filet d'un Riou impuissant (9). Inspiré par le geste génial de son coéquipier, Kjaer doublait la mise d'un maître coup-franc, qui laissa le portier nantais scotché sur place (69). En dépit de plusieurs occasions franches, les "Canaris", tombés face à un Enyeama des grands soirs, confirmaient leur stérilité offensive entrevue lors du triste 0-0 face à Metz dimanche en championnat.

