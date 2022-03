A BORD DU CHARLES DE GAULLE (France) (AFP). Hollande: le rythme de réduction des effectifs dans les Armées doit être revu et adapté

François Hollande a annoncé mercredi que compte tenu de la "situation exceptionnelle" créée par les récents attentats, le "rythme de réduction" des effectifs dans la Défense devait être "revu et adapté". "Je demande au ministre de la Défense (Jean-Yves Le Drian) de me faire des propositions d'ici la fin de la semaine, en tenant compte évidemment des nécessités budgétaires", a ajouté le chef de l'Etat lors de ses v?ux aux Armées. Il tiendra un Conseil de Défense sur cette question des effectifs mercredi et "prendra aussitôt la décision".

