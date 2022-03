Musique à Caen : Slaughterhouse Brothers, Daisy et Big Sister en concert au Cargö

Dans le cadre des Studios Live Sessions, trois groupes normands répétant toute l'année dans les studios du Cargö, se produiront sur la scène de la salle caennaise vendredi 16 janvier, à partir de 20h30.

Slaughterhouse Brothers

Tout droit venus d'Evreux, le quatuor des Slaughterhouse Brothers, évoluant désormais sur Caen, mêle avec finesse et éclat des couleurs musicales variées, allant du rock à la soul en passant par le blues, la pop et la funk. Sur scène comme sur leur premier album Hometown boys, ils dévoilent des riffs énergiques et jouissifs.

Daisy

Dotée d'une voix envoûtante, Daisy délivre une soul pigmentée de pop et de folk qui se mêle avec beauté et subtilité aux notes de guitare de Léo, qui l'accompagne sur scène. Les deux jeunes musiciens offrent une musique tantôt en anglais, tantôt en français, et envoûte par leur sensibilité musicale singulière.

Big Sister

Issu de caen, le groupe Big Sister dévoile un rock coloré d'influences musicales variées allant du Blues à la Funk en passant par le Stoner. Cette formation nous offre des sonorités et des riffs hypnotiques, nous plongeant au cœur d'une véritable escapade musicale.

Rendez-vous vendredi 16 janvier au Cargö à partir de 20h30. Entrée gratuite.