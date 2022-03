Genève (AFP). Kuoni abandonne ses activités de voyagiste, affecté par la crise

Le groupe zurichois, rebaptisé Kuoni Group, a décidé d'abandonner ses activités de voyagiste et de se recentrer sur le métier de prestataire de services à l'industrie mondiale de voyage. Kuoni a l'intention de trouver de nouveaux propriétaires dans le courant de 2015, indique mercredi le groupe zurichois dans un communiqué. Ce dernier motive sa décision par les difficultés croissantes liées à l'évolution des conditions du marché. Compte tenu des "changements fondamentaux affectant le secteur" et de la position unique de Kuoni Group en tant que prestataire de services à l'industrie mondiale du voyage, le conseil d'administration a décidé de recentrer les ressources du groupe sur les activités de base dans lesquels l'entreprise détient déjà une position de leader de marché et jouit de perspectives attrayantes. Dans sa nouvelle configuration, Kuoni Group sera formé de trois divisions: Global Travel Distribution (GTD), Global Travel Services (GTS) et VFS Global. Ces activités de base bénéficient de positions dominantes au niveau mondial et d'exposition à des marchés en expansion rapide, explique Kuoni. Elles représentent d'ores et déjà environ 60% de l'actuel chiffre d'affaires consolidé de Kuoni. Le groupe se focalisera en particulier sur des marchés offrant un potentiel de croissance à long terme attractif, comme l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique. Après cession, Kuoni Group aspire à devenir l'un des principaux prestataires de services à l'industrie mondiale du voyage. Cet abandon des activités de voyagiste concerne Kuoni Suisse, Royaume-Uni, Benelux, Hong-Kong/Chine et Inde, ainsi que les activités en Scandinavie/Finlande. Les activités qui seront cédées emploient environ 3.800 collaborateurs et ont dégagé des recettes nettes en 2014 de 2,2 milliards de francs suisses (1,80 milliard d'euros). Kuoni cherchera à obtenir des assurances concernant le maintien des sites existants et la préservation des emplois. L'abandon des activités de voyagiste n'aura en outre aucun impact sur les clients ou leurs réservations actuelles et futures, assure le voyagiste zurichois. Dans sa structure actuelle, Kuoni a réalisé un chiffre d'affaires préliminaire consolidé de 5,5 milliards de francs suisses (4,50 milliards d'euros) au titre de l'exercice 2014, en recul de 2,8% en comparaison annuelle. Les trois divisions appelées à représenter les activités de base du groupe après cession ont affiché une croissance de 1,1% à 3,44 milliards de francs. Pour l'exercice 2014, les ventes du segment Group Travel (tour-opérateur de groupes et de congrès) ont baissé de 7,4% à 873 millions de francs. Kuoni explique ce recul par un ralentissement temporaire sur l'important marché japonais. Pour l'ensemble de l'exercice 2014, Kuoni table sur un résultat opérationnel (EBIT) de 85 millions de francs. Le groupe espère également un résultat net d'environ 66 millions, après charges à payer dans le cadre du projet de cession. Les résultats pour l'ensemble de l'exercice seront annoncés le 17 mars prochain.

