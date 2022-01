Sambou Yatabaré, nouvelle arme à la récupération de Franck Dumas

Depuis deux matchs, contre Toulouse et Nice, le coach malherbiste Franck Dumas a décidé de titularisé Sambou Yatabaré au poste de milieu récupérateur. Un joli pari, sachant que le jeune franco-malien de 21 ans est plutôt habitué à pousser la balle dans le secteur offensif. Mais voilà, Franck Dumas avait envie de densifier son milieu de terrain, et force et de constater que dans ce nouveau rôle, Sambou Yatabaré s'en sort plutôt bien.

"Je suis à un poste où j'apprends puisque c'est le deuxième match où je me retrouve là et si le coach me met là c'est qu'il pense que j'ai les qualités pour", explique-t-il. Il sait aussi qu'il a encore une grande marge de progression devant lui. "Bien entendu, notamment au niveau de la concentration et dans les choix au moment de donner le ballon", ajoute-t-il.

Une nouvelle paire au milieu

A ses côtés à la récupération, le milieu Damien Marcq dit commencer à bien prendre ses repères : "on arrive à bien se répartir les tâches, et on doit encore bien travailler pour mieux négocier certains ballons".

Yatabaré-Marcq, une paire à la récupération qui a permis à Franck Dumas de faire descendre d'un cran Nicolas Seube pour donner plus de sérénité à la défense bas-normande. Devant les bonnes prestations défensives des Caennais sur les deux derniers matchs, il y a fort à parier que Franck Dumas renouvellera l'opération contre Lens.