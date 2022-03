Paris (AFP). CGT: Martinez chargé de proposer une nouvelle équipe de direction

Le "parlement" de la CGT a chargé mardi Philippe Martinez, dont il a rejeté la candidature au poste de secrétaire général, de présenter une nouvelle équipe de direction d'ici à février, a indiqué à l'AFP une source interne. Le comité confédéral national (CCN), réuni toute la journée à Montreuil, près de Paris, avait rejeté peu avant la liste de dix membres proposée par Philippe Martinez pour la direction. Elle comprenait de nombreux proches de Thierry Lepaon, contraint à la démission après les révélations sur son train de vie. Après cette démission, la direction avait décidé d'aller vite soumettant au vote du CCN une nouvelle équipe avec le métallurgiste à sa tête. Mais de nombreuses fédérations, notamment les services publics, la première de la CGT, et la santé (la deuxième) contestaient la procédure de succession. Le CCN est composé des représentants des 33 fédérations et des 96 unions départementales. Pour être validée, la liste du bureau confédéral devait obtenir les deux tiers des mandats. Un prochain CCN est prévu les 3 et 4 février.

