Paris (AFP). Coupe de la Ligue: Bastia-Rennes et Saint-Etienne-PSG en ouverture des quarts

Le choc entre Saint-Etienne et le Paris SG, tenant du titre actuellement chancelant, animera les quarts de finale de la Coupe de la Ligue, avec six autres clubs de L1 en lice parmi lesquels Monaco et Guingamp qui s'affrontent mercredi. Trois jours après son incroyable déroute à Bastia (4-2) où il a pourtant mené de deux buts, Paris devra urgemment se ressaisir pour éviter de plonger dans une crise. Laurent Blanc, en première ligne, a décidé de ne pas convoquer pour l'occasion Cavani et Lavezzi, déjà privés de déplacement en Corse en guise de punition pour leur retour tardif de vacances. Autant de travail en moins pour la meilleure défense de Ligue 1 et des Stéphanois qui viennent de déloger les Parisiens du podium. Egalement en course sur tous les tableaux nationaux et européens, Monaco et Guingamp seront opposés à Louis II. Les deux équipes sont en forme, l'ASM reste sur sept victoires et un nul en huit matches toutes compétitions confondues, l'En Avant sur cinq succès et un nul en six rencontres. Les deux autres quarts de finale opposeront Bastia à Rennes et Lille à Nantes. Le programme des quarts de finale: Mardi (18h40) Bastia - Rennes (21h00) Saint-Etienne - Paris SG Mercredi (17h00) Monaco - Guingamp (21h00) Lille - Nantes

