Donetsk (Ukraine) (AFP). Ukraine: un obus tombe sur un bus, au moins six civils tués dans l'Est

Entre six et dix civils ont été tués mardi dans l'est séparatiste prorusse de l'Ukraine lorsqu'une roquette est tombée sur un bus près d'un barrage de l'armée ukrainienne, selon des sources concordantes. Le service de presse de l'opération ukrainienne dans l'Est a établi un premier bilan de "six morts et 20 blessés" à Bougas, à 35 km au sud de Donetsk. Le chef de la police locale pro-Kiev Viatcheslav Abroskine, interrogé par l'AFP, a, lui, fait état de "10 morts et 13 blessés".

