Amavada fête "l'enterrement" de l'espace Puzzle de Caen

Pratique

Dès jeudi 16, le public entre dans le vif du sujet avec une soirée Puzzle Sépia sous le signe du début du XXe siècle (costumes appréciés !). C'est l'histoire d'amour rétro 'Baignade recommandée” qui ouvre le bal suivie de scènettes absurdes des années 30 puis d'un spectacle Grand Guignol 'Le faiseur de monstres”.Vendredi 17, c'est Puzzle Exquis, soirée plus “rock n' roll” avec deux concerts de musique klezmer et de punk/rock et le cabaret contemporain “Vorace(S)”.Samedi 18, Puzzle de Dames avec trois performances féminines tour à tour extrême, burlesque puis contemplative.Dimanche 19, c'est Puzzle Final avec un film japonais récent dont la bande-son sera reprise par les trublions d'Amavada. Le groupe électro-rock “Confédération du bricolage” cloturera ces quatre soirées pour un enterrement.: Jeudi 16 à dimanche 19 décembre à l'espace Puzzle. 5 à 15€ selon le souhait de chacun ! Plus d'informations sur www.amavada.com