Aéroports, tourisme

Après avoir créé 'Thp transports” à Saint-Lô il y a deux ans, ce jeune diplômé d'une école de commerce se lance sur le territoire caennais. ' Je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie demande pour les navettes avec les aéroports, ainsi que sur la prise en charge de groupes touristiques .” Sa jeune société entend se démarquer de la concurrence en proposant une offre sur mesure aux particuliers et aux entreprises. “ Je m'adapte aux besoins de mes clients. Lorsque je récupère un groupe de touristes à l'aéroport de Roissy par exemple, j'assure leurs déplacements pendant plusieurs jours. Je les emmène au Mont Saint-Michel, sur les plages du débarquement, dans les différents lieux qu'ils souhaitent visiter. ” Les tarifs pour les aéroports parisiens varient entre 44 et 90 euros selon le nombre de passagers transportés. Aujourd'hui, Henri Pavard dispose de véhicules de 6 à 9 places mais souhaite agrandir rapidement son parc automobile pour satisfaire la demande. “ J'ai une perspective de développement mais je veux rester à échelle humaine. Je privilégie le qualitatif ”.

Pratique : Contactez Henri Pavard, Thp Transports, tél. 02.31.52.26.53- ou 06.03.83.08.77.



