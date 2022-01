Deux ans de prison ferme pour le pizzaïolo

A l'audience, le prévenu, pizzaïolo dans le restaurant de sa soeur à Ouistreham, a été formel : il n'a jamais fait de bénéfices. Comment est-il passé de l'herbe à la cocaïne ? 'J'ai essayé tout ce qui était illicite sur le marché”, répond t-il. 'Mais, la cocaïne, c'est festif. On en offre à celui qui est avec vous, un peu comme on ne se sert pas de l'apéro à soi seul quand il y a des invités”. Déjà condamné dans une affaire de stupéfiants en 2001, il encourait la peine plancher de quatre ans de prison. Le tribunal a condamné Gilles O. à deux ans de prison ferme. A sa sortie, l'attendent un an de sursis, une mise à l'épreuve de deux ans et une obligation de soin.



