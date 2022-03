Detroit (Etats-Unis) (AFP). Le salon automobile de Detroit ouvre ses portes avec une ribambelle de nouveautés

Pick-ups massifs, 4x4 de luxe et "supercars" débordant de chevaux sous le capot: après plusieurs années de crise, le salon de Detroit a ouvert ses portes lundi sur fond d'euphorie nourrie par une forte croissance du secteur automobile américain. "Motor City est de retour", s'est exclamé le PDG de Ford, Mark Fields, en référence à Detroit, siège des "trois grands" constructeurs américains durement touchés par la crise de 2008 née des crédits "subprime". M. Fields a déchaîné l'enthousiasme de centaines de journalistes et professionnels réunis dans les travées du "Cobo Center" au centre de Detroit, en présentant la "GT", une supersportive de 600 chevaux et aux lignes spectaculaires, inspirées des voitures ayant régné sur les 24 Heures du Mans il y a un demi-siècle. Autre résurrection remarquée peu après, celle de la NSX chez Honda via sa marque de luxe Acura, 25 ans après la première. Plus de 550 chevaux, matériaux d'avant-garde et carrosserie acérée: "Elle a de la gueule, dans le genre luxueux", a plaisanté le patron d'Acura, Mike Accavitti. Avant eux, General Motors, à domicile, a levé le voile sur la Chevrolet "Bolt" 100% électrique dotée d'une autonomie de 320 km, qui veut "change(r) la donne" des véhicules "propres" quand elle sera commercialisée en 2017, selon la patronne de GM, Mary Barra. Elle a promis un prix "vraiment abordable et accessible à tous" d'environ 30.000 dollars (quelque 25.000 euros), subventions à l'achat déduites. Outre ce "crossover" (silhouette de 4x4 sans les capacités de franchissement), GM a annoncé une nouvelle génération de son hybride, la Chevrolet Volt, commercialisée depuis 2010, qui arrivera chez les concessionnaires en 2016. A l'opposé, le PDG de Nissan Carlos Ghosn a présenté le gros pick-up "Titan", "celui que les amateurs américains de ces véhicules attendaient", a-t-il assuré, en réitérant son objectif de voir le constructeur japonais conquérir 10% du marché américain en 2017, contre 8,4% en 2014. - Des SUV Bentley et Jaguar - Le Titan remplace un modèle de 12 ans d'âge qui séduisait moins de 1% des acheteurs dans ce segment représentant 55% du marché américain et dominé par les "trois grands": outre Ford et GM, Fiat Chrysler (FCA) dont la marque RAM a le vent en poupe. Toyota a aussi présenté lundi son nouveau pick-up moyen Tacoma. C'est toutefois Ford, avec son F-150 tout aluminium, qui a remporté le titre de "pick-up de l'année" à l'ouverture du salon, tandis que la Volkswagen Golf 7 a décroché celui de "voiture de l'année". L'édition 2015 du salon de Detroit se déroule en pleine euphorie, alors que s'estompe le souvenir de la crise et de son cortège de faillites, de fermetures d'usines et de stocks bradés. L'année 2014 s'est en effet achevée sur une vigoureuse hausse des ventes (+5,8%) et 16,5 millions d'unités écoulées. Sur fond de baisse spectaculaire du prix de l'essence à la pompe, le consensus des industriels et des analystes s'établit à près de 17 millions de voitures vendues pour 2015, du jamais vu depuis 2001. Buick, division de GM, a aussi affiché son optimisme en montrant dès dimanche son concept de berline élancée "Avenir" et son premier cabriolet depuis 25 ans, la "Cascada" décalquée d'une Opel européenne. Volkswagen avait révélé dimanche avoir vendu 10,14 millions de véhicules dans le monde en 2014, un record. Mais ses concurrents Toyota et GM, qui n'ont pas encore publié leur statistiques, peuvent encore prétendre au titre dans ce match très serré. VW, pour conquérir un marché américain qui lui a résisté en 2014, a promis une offensive de SUV sans précédent, et a présenté lundi à Detroit un prototype la préfigurant. Il y a aussi renouvelé le SUV amiral de sa marque "premium" Audi, le Q7. Autre marque du groupe Volkswagen, l'élitiste Bentley a également annoncé sans le montrer son premier SUV, le Bentayga, qui sera commercialisé en 2016. Jaguar, autre prestigieuse marque britannique passée maintenant sous le contrôle de l'indien Tata Motors, avait annoncé lundi qu'elle franchissait à son tour le pas vers ce segment.

