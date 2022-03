Granville: Épilogue le 2 février dans l'affaire du "Condor Vitesse"

Fin mars 2011, le Condor Vitesse, un ferry rapide avait percuté et détruit un bateau de pêche granvillais près des minquiers au larges des côtes ouest de la Manche. Le patron du caseyeur, 42 ans, était mort dans l'accident.

Le tribunal correctionnel de coutances avait reconnu la culpabilité du commandant et de son second en les condamnant à des peines de 18 et 12 mois de prison avec sursis. Le parquet réclamait du ferme et avait fait appel.

L'affaire avait été évoqué le 13 octobre devant la juridiction caennaise. Le parquet général avait d'ailleurs requis une "aggravation des peines" mais pas de prison ferme. La cour d'appel de caen a annoncé ce matin, un report de sa décision estimant que celle ci était dû à des difficultés de "fonctionnement" de la cour et non à une hésitation de la cour sur ce dossier".

Elle rendra son jugement le 2 février.