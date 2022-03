Accident mortel à Gonfreville-l'Orcher

Samedi 10 janvier, des riverains aperçoivent une personne inanimée et présentant de graves blessures chemin de la Forge à Gonfreville-l'Orcher. Le Samu prend en charge la victime, née en 1945 et demeurant à Gainneville, qui décède quelques heures plus tard à l'hôpital Monod.

Sur les lieux de l'accident, les policiers constatent de nombreux débris de véhicules, qui sont saisis par les besoins de l'enquête. Suite à un appel à témoins, le mis en cause a été interpellé le dimanche 11 janvier à son domicile. C'est son beau-frère qui avait prévenu la police.

L'homme, né en 1967 et demeurant à Rogerville, a été placé en garde à vue. C'est le brigade des accidents et délits routiers qui traite désormais l'enquête.