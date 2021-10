Sport avec du tennis et le challenger de Cherbourg. Le Luxembourgeois Gilles Muller a été le premier ce vendredi 5 mars à se qualifier pour les demi-finales. Il a battu l'Allemand Andre Begemann en deux sets: 7-5, 6-4. Pour rappel, six français sont aussi en quart de finale. Et pas des moindres: Arnaud Clément, Edouard Roger-Vasselin, Nicolas Mahut, Alexandre Sidorenko, Laurent Recouderc et Josselin Ouanna.

