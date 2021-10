Challenger 2010: retour en images

Pas de champion dans les 100 premiers mondiaux au départ du Challenger, mais du très très beau jeu pour cette édition 2010 à Cherbourg. Contre toute attente, c'est Nicolas Mahut qui l'a remporté en simple dimanche 7 mars contre le Luxembourgeois Gilles Muller en deux sets (6-4, 6-3). Une belle récompense pour ce joueur 205 à l'ATP qui avait éliminé le tenant du titre Arnaud Clément en demi-finale. Mahut qui a récidivé quelques heures plus tard en double avec Edouard Roger-Vasselin. Les deux Français ont remporté le titre face à la paire Makad-Shamasdin (6-2, 6-4). Retour en images sur cette belle compétition et sur le morning spécialement concocté par Tendance Ouest vendredi 5 mars à Chantereyne. Un grand merci au passage à Alain Thiébot et tous ses bénévoles, ainsi qu'à nops invités...