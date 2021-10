Troisième journée au Challenger de Cherbourg

Tennis avec le troisième jour de compétition au Challenger de Cherbourg. Dès l'ouverture des courts, l'Allemand Julian Reister s'est imposé en deux sets (7-5, 6-4) face à l'Italien Andrea Stoppini. Pareil pour le Français Édouard Roger-Vasselin qui s'est facilement qualifié en 8e de finale en battant Jan Hernich sur le score de 6-0, 6-3. En revanche, ça n'a pas été facile pour le Français Laurent Recouderc qui a battu en trois sets le Slovaque Dominik Hrbaty (6-3, 6-7, 6-1). On attend aussi le résultat du duel entre le Français Arnaud Clément et l'Allemand Tobias Kamke. A suivre à 19h aussi: les matchs entre le Belge Niels Dessein contre le Français Josselin Ouanna et entre le Belge Kristof Vliegen et le Luxembourgeois Gilles Muller.

