Appel à la grève chez les transporteurs routiers pour dimanche

L’intersyndicale CGT, FO, CFTC, des Transports Routiers de Normandie réunie le 9 janvier confirme les mouvements revendicatifs dans chaque entreprise de Normandie à partir du 18 janvier 2015, dès 22 h et appelle tous les salariés, roulants et sédentaires, de la branche Transports Routiers et Activités Auxiliaires, Transport Routier de Marchandises et Logistique, Transport Routier de Personnes (Conducteurs de Cars), à venir "rejoindre les diverses actions".



Les représentants des salariés réclament "100 euros net de pouvoir d'achat pour l'ensemble des salariés, un 13e mois, le respect de l'ancienneté pour tous, une grille de frais de déplacement plus acceptable et une forte protection sociale".



"Le rapport de force unitaire à partir du 18 janvier 2015 est un signal fort aux employeurs de la région pour qu’ils répondent aux besoins et aux demandes des salarié(e)s des Transports Routiers et Activités Auxiliaires. L’intersyndicale, CGT, FO, CFTC, donne rendez-vous au Centre Routier de Mondeville à partir de 21 h le dimanche 18 janvier 2015".

FO pour le Bessin Libre