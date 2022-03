Le CBC solide à Vanves

Comme lors du match aller, le CBC est tombé face à une équipe de Vanves accrocheuse et qui joue avec beaucoup d'intensité physique. Boris Renaux et les siens ne se sont pas laissés surprendre et sont restés solides pour l'emporter sans se faire peur. "Ils nous ont un peu destabilisés avec leur défense de zone, on n'était pas à l'aise mais on a réussi à s'adapter," confie le meneur de jeu normand. De bon augure avant la réception de Rennes ce samedi 17 janvier (20h) au Palais des sports.