Paris (AFP). Contre le terrorisme, au moins 3,7 millions de manifestants en France

Au moins 3,7 millions de personnes, dont plus de 2,5 millions en province, ont manifesté dimanche en France contre le terrorisme au terme d'une semaine marquée par des attentats meurtriers, lors de la plus grande mobilisation jamais recensée dans le pays. Ces derniers jours, avant les marches de dimanche, 1,4 million de manifestants avaient déjà au total défilé en France en hommage aux 17 victimes de attentats commis par trois jihadistes, selon le ministère de l'Intérieur. PARIS - Entre 1,2 et 1,6 million de personnes ont marché sous le soleil d'hiver, pour une mobilisation comparable, sinon supérieure, à la grande fête du 12 juillet 1998 pour la victoire de la France au Mondial de football. L'afflux a été tellement massif que la foule s'est rassemblée bien au-delà des parcours officiels et le ministère de l'Intérieur se dit incapable de fournir un comptage plus précis. LYON - Au moins 300.000 personnes, soit un quart de la population de l'agglomération, ont défilé dans le centre-ville. L'itinéraire initial, de Grange Blanche à la place Bellecour, a dû être rallongé pour accueillir tout le monde. "Je suis Charlie, pour la liberté d'expression", clamait une banderole portée par des journalistes et des policiers. BORDEAUX - Environ 140.000 personnes, "armée de l'amour autoproclamée" à la manifestation républicaine. C'est une des plus grandes manifestations girondines depuis la Libération. RENNES - 115.000 personnes se sont rassemblées contre le terrorisme. Dans le cortège, un homme s'est déguisé en crayon de 3 mètres de hauteur. GRENOBLE - Environ 110.000 personnes ont défilé derrière une banderole "Nous sommes Charlie, nous sommes tous Ahmed, Bernard, Elsa, Cabu, Charb, Honoré, Michel" Du "jamais-vu", selon la secrétaire d'Etat Geneviève Fioraso. BREST - 65.000 manifestants, dont certains munis de drapeaux français et bretons, ont défilé dans le silence. MARSEILLE - 60.000 personnes ont défilé au lendemain d'une manifestation qui avait déjà réuni environ 45.000 Marseillais. Celle de dimanche devait prendre la forme d'un rassemblement sur le Vieux-Port, mais la foule très mélangée a finalement défilé spontanément, suivant le parcours emprunté la veille. SAINT-ETIENNE - Quelque 60.000 personnes ont marché pour la liberté d'expression et contre le fanatisme de la gare de TGV à l'hôtel de ville, derrière une large banderole noire portant l?inscription "nous sommes Charlie". CLERMONT-FERRAND - 50.000 personnes avec des dessins de caricaturistes divers, des drapeaux français, des appels à la liberté d'expression. En tête de cortège, une grande banderole blanche proclamant en noir "liberté.égalité.fraternité". NANCY - 50.000 personnes ont défilé sans incidents à Nancy, "une mobilisation historique". MONTPELLIER - 47.000 personnes dans le cortège ouvert par les journalistes régionaux et les syndicats de police. Parmi les slogans, "Je suis musulmane / Touche pas à ma France", "Je suis Charlie et musulman" et "Pas au nom d'Allah". TOULON - Quelque 45.000 personnes ont défilé. Parti de la place de la Liberté, le cortège a été salué par des coups de sirène des trains en passant devant la gare. Des représentants de toutes les religions, portant pour certains des drapeaux français, avaient pris place dans le cortège. METZ - Quelque 45.000 personnes ont défilé sans incident entre les places Mazelle et de la République. STRASBOURG - Quelque 45.000 personnes ont défilé depuis la place Kléber. Beaucoup sont venues avec leurs enfants. "Je suis Charlie, je suis toutes les victimes de la bêtise humaine", lit-on sur des pancartes. ANGERS - Les musulmans ont pris dimanche la tête des 45.000 participants au défilé républicain. PERPIGNAN - 40.000 manifestants - pour une ville de 110.000 habitants - ont défilé dans un silence interrompu par des salves d'applaudissements. DIJON et TOURS - 35.000 personnes. CAEN - 33.000 manifestants.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire