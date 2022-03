Paris (AFP). Marche pour l'Histoire à Paris contre le terrorisme

Des centaines de milliers de personnes et une cinquantaine de dirigeants et responsables étrangers défilaient dimanche à Paris, érigée en "capitale du monde", dans une marche historique contre le terrorisme en hommage aux 17 personnes tuées dans des attentats. Dirigeants du monde entier bras dessus, bras dessous, familles des victimes le front ceint d'un bandeau blanc, personnalités, partis, syndicats, groupes religieux juifs, chrétiens, musulmans, associations mais surtout simples citoyens: une foule monstre s'est constituée à Paris, bien au-delà du parcours prévu. "Paris est aujourd'hui la capitale du monde", a salué le président français, François Hollande, à la mi-journée. "Le pays tout entier va se lever vers ce qu'il a de meilleur". La place de la République, lieu de départ de la manifestation, était noire de monde au début de la marche (15H00), sous très forte surveillance policière. Des quatre coins de Paris convergeaient des dizaines de milliers de personnes, rapportent des journalistes de l'AFP, avec des métros complètement saturés et des bus à l'arrêt. Des milliers de manifestants s'étaient amassés dans un vaste périmètre autour de la place, avec de nombreuses pancartes "Je suis Charlie". "Charlie, Liberté!", scandait la foule, où flottaient de nombreux drapeaux français vendus à la sauvette, mais aussi d'autres étrangers. La Marseillaise s'est élevée à plusieurs reprises. Mais c'est le silence et le calme qui dominaient au début de la manifestation. C'est "un vrai signe de la force de la France. Que la France, elle est forte, elle est unie contre toutes ces personnes" extrémistes, se réjouit Lassina Traoré, un Français de 34 ans de confession musulmane venu très en avance. - Sommet diplomatique - Cette marche était au départ un hommage aux victimes des trois jihadistes revendiqués, à commencer par les irrévérencieux dessinateurs de Charlie Hebdo massacrés mercredi, puis une jeune policière tuée jeudi, et quatre juifs assassinés dans une supérette casher vendredi. Mais c'est aussi devenu un sommet à haute résonance diplomatique. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, le président palestinien, Mahmoud Abbas, et le couple royal jordanien sont présents, de même que le président ukrainien, Petro Porochenko, et le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Participent aussi les plus hauts dirigeants européens, d'Angela Merkel à David Cameron, de Mariano Rajoy à Jean-Claude Juncker en passant par Matteo Renzi, ainsi que huit présidents africains. Avant M. Hollande, seul un président français avait déjà participé à une manifestation de rue: François Mitterrand, en 1990, après la profanation du cimetière juif de Carpentras. Le défilé se tient entre République et Nation, deux grandes places de l'est parisien distantes de trois kilomètres. Mais les deux parcours arrêtés semblaient ne plus pouvoir contenir la foule immense qui se répandait dans les rues adjacentes,sur une large partie de l'est parisien. "L'Europe va gagner le défi contre le terrorisme", a estimé le chef du gouvernement italien en se rendant à la manifestation. Moins optimiste, son homologue britannique a prévenu que la menace jihadiste serait "avec nous pour encore beaucoup d'années". Des dirigeants plus controversés, comme Viktor Orban (Hongrie) ou Ali Bongo (Gabon), ont aussi fait le voyage. La Turquie est représentée par son Premier ministre, Ahmet Davutoglu. - 'Vous êtes qui? Charlie!' - Au total, ce sont une cinquantaine de dirigeants étrangers qui se sont retrouvés à l'Elysée en début d'après-midi avant de rejoindre, en cars, la manifestation avec François Hollande.

