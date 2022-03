Berlin (AFP). Allemagne: attaque d'un journal ayant publié des caricatures venant de Charlie Hebdo

Un quotidien allemand de Hambourg (nord) qui avait publié des caricatures de Mahomet provenant du magazine satirique français Charlie Hebdo a été dimanche matin la cible d'une attaque avec un engin incendiaire, a annoncé la police en précisant qu'il n'y avait pas eu de blessés. "Des pierres puis un engin incendiaire ont été lancés à travers une fenêtre" du Hamburger Morgenpost vers 01H20 GMT, déclenchant un début d'incendie, a déclaré un porte-parole de la police à l'AFP. "Deux pièces ont été endommagées mais le feu a été éteint rapidement", a-t-il précisé. Deux personnes ont été arrêtées, et une enquête a été ouverte, selon la même source qui n'a pas souhaité donner davantage de détails. Le quotidien régional allemand avait publié à sa Une trois caricatures provenant de Charlie Hebdo après l'attaque du magazine français mercredi par deux tueurs jihadistes, qui a fait douze morts dont cinq des principaux dessinateurs du journal. "Autant de liberté doit être possible", avait titré le Hamburger Morgenpost. Le porte-parole de la police a estimé qu'il était "trop tôt" pour affirmer avec certitude que l'attaque contre le journal était liée à la publication de ces caricatures, mais il a confirmé que c'était "une question clef" que l'enquête allait essayer de déterminer. Citant une source non identifiée de l'agence américaine de renseignements NSA, le journal allemand Bild am Sonntag estime pour sa part dimanche que le massacre perpétré à Charlie Hebdo pourrait annoncer une vague d'attaques en Europe par des terroristes jihadistes. La NSA a intercepté des communications dans lesquelles des dirigeants de l'organisation Etat Islamique ont annoncé de nouvelles attaques, précise le journal.

