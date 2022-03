PARIS (AFP). Hollande reçoit les représentants de la communauté juive

Les représentants de la communauté juive sont arrivés dimanche à l'Elysée pour y rencontrer à partir de 09H00 François Hollande, à l'aube d'une très longue journée qui verra ensuite une cinquantaine de dirigeants et responsables étrangers rejoindre le palais présidentiel et participer à la marche silencieuse organisée à Paris. Le grand rabbin de France, Haïm Korsia, le président du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif), Roger Cukierman, et le président du Consistoire israélite de France, Joël Mergui, ont été reçus par le chef de l'Etat, accompagné du Premier ministre, Manuel Valls, ainsi que des ministres de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, et de la Justice, Christiane Taubira. Les dirigeants du Fonds Social Juif Unifié, de l'Union des étudiants juifs de France (UEJF), de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et du Mémorial de la Shoah participaient également à cette rencontre. Un geste significatif du chef de l'Etat alors que la communauté juive a été visée lors de l'attaque du magasin casher de la porte de Vincennes, où quatre personnes ont été tuées vendredi, deux jours après l'attentat contre Charlie Hebdo. Le gouvernement, les ex-présidents et Premiers ministres français ainsi que les dirigeants et responsables étrangers se succèderont ensuite au Palais de l'Elysée avant de rejoindre à 15H00 une manifestation d'ores et déjà présentée comme historique.

