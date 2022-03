Tripoli (Liban) (AFP). Liban: attentat suicide dans un quartier alaouite de Tripoli, 7 morts

Un attentat suicide a tué sept personnes et blessé 36 autres dans le quartier à majorité alaouite de Jabal Mohsen à Tripoli, faisant craindre une nouvelle flambée de violence dans la grande ville du nord du Liban, voisine de la Syrie. Le kamikaze est un habitant de la ville, venu d'un quartier sunnite situé à environ 500 mètres de Jabal Mohsen, a indiqué à l'AFP une source des services de sécurité. L'attaque a suscité l'indignation au sein de la classe politique, qui a exprimé sa solidarité avec les habitants du quartier visé et appelé à l'"unité nationale". L'armée a affirmé dans un communiqué qu'"autour de 19H30 (17H30 GMT), un kamikaze a attaqué un café à Jabal Mohsen, faisant plusieurs morts et blessés parmi les civils". "Sept personnes ont été tuées et 36 blessées dans une attaque perpétrée dans le quartier de Jabal Mohsen", a pour sa part déclaré à l'AFP un responsable de la Croix-Rouge. Une source des services de sécurité a précisé que l'attaque a eu lieu dans le café Al-Achkar à Jabal Mohsen, ajoutant que deux corps parmi ceux des sept morts dans l'attaque étaient en lambeaux. L'armée a bouclé le secteur empêchant les journalistes de s'approcher des lieux, selon le correspondant de l'AFP à Tripoli. Un témoin, Zouheir al-Cheikh, légèrement blessé par l'attaque, a raconté à l'AFP qu'il se trouvait dans le café "avec d'autres personnes, quand nous avons soudain entendu une première explosion. Ensuite, une énorme explosion a eu lieu, mais on ne sait pas ce qui l'a provoquée". Certains médias ont fait état de deux attentats suicide. Une source des services de sécurité a indiqué à l'AFP que le kamikaze serait un jeune du quartier Mankoubine à majorité sunnite et que l'armée avait investi son domicile et arrêté son père. Tripoli a été entre mai 2007 et le printemps 2014 régulièrement théâtre de heurts meurtriers entre sunnites du quartier de Bab el-Tebbaneh et alaouites de Jabal Mohsen, qui se sont intensifié avec le conflit en Syrie voisine, les sunnites soutenant la rébellion syrienne et les alaouites partisans du régime de Bachar al-Assad. Depuis octobre, l'armée libanaise s'est déployée en force à Tripoli, deuxième ville du pays, arrêtant des centaines de personnes pour tenter de faire cesser les violences. L'attaque de samedi fait craindre une nouvelle explosion de violence dans la ville, le Premier ministre Tammam Salam dénonçant un "crime qui ne va pas entamer la volonté de l'Etat de faire face au terrorisme et aux terroristes". Le Hezbollah chiite, allié du régime Assad, a lui accusé les groupes extrémistes sunnites "terroristes". Le Liban, qui a été sous la tutelle syrienne pendant une trentaine d'années, est profondément divisé entre alaouites et chiites du Hezbollah partisans du président Assad et sunnites qui penchent du côté de l'opposition.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire