Mogadiscio (AFP). Somalie: réunion pour la paix inédite en 30 ans, à Mogadiscio

Des ministres des Affaires étrangères d'Afrique de l'Est se sont réunis samedi à Mogadiscio pour donner un coup de pouce au processus de paix en Somalie, une réunion inédite dans le paix de la Corne de l'Afrique en près de 30 ans. Les chefs de la diplomatie du Kenya, de Djibouti, d'Ethiopie ou encore d'Ouganda ont participé à cette réunion de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (Igad, organisation est-africaine). Leurs pays sont membres de la force de l'Union africaine en Somalie (Amisom) qui combat les islamistes shebab aux côtés des fragiles autorités de Mogadiscio. La réunion, de quelques heures, s'est tenue dans un hôtel proche du palais présidentiel. Pour l'évènement, Mogadiscio, régulièrement frappée par des attaques de type guérilla des shebab, avait été bouclée. La ville a reçu ces dernières années la visite de hauts responsables internationaux, dont le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, en octobre. Mais elle n'avait pas accueilli de réunion ministérielle de ce type depuis des décennies. Soulignant, dans une allocution télévisée, l'importance de la réunion, la première de ce genre selon lui en 28 ans, le président somalien Hassan Cheikh Mohamoud avait appelé "les habitants de Mogadiscio à coopérer avec les forces de sécurité". En ouverture de la réunion, il a évoqué "un moment historique", rendu possible par le fait que l'armée somalienne et l'Amisom avaient "réussi à chasser les shebab de nombreuses régions". Le président somalien a ensuite invité les chefs d'Etat de la région à venir eux-mêmes en sommet à Mogadiscio cette année. "Nous sommes très heureux que Mogadiscio soit suffisamment sûre pour accueillir une telle conférence internationale", a de son côté affirmé Abdirahman Dualeh Beileh, qui, dans l'attente de la formation d'un nouveau gouvernement somalien, continue d'occuper le poste ministre des Affaires étrangères. - Circulation bloquée - Sur Twitter, la ministre kényane Amina Mohamed avait indiqué que la réunion aborderait des sujets "liés au processus de paix somalien". A l'issue de la réunion, le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Tedros Adhanom, qui présidait les débats, en a énuméré les principales conclusions: les ministres ont "encouragé" la Somalie "à unifier ses forces armées", "condamné les attaques des shebab" et "appelé l'Amisom à étendre ses opérations militaires" contre les islamistes. La conférence intervenait également dans un contexte politique tendu en Somalie. Après le limogeage de l'ex-Premier ministre Abdiweli Sheikh Ahmed, en conflit ouvert avec le président, un nouveau Premier ministre somalien, Omar Abdirashid Ali Sharmarke, vient d'être nommé. Mais le reste du gouvernement tarde à se mettre en place, certains évoquant, déjà, de nouvelles dissensions à la tête du pouvoir. La Somalie est privée de gouvernement central effectif depuis la chute du régime autoritaire du président Siad Barre en 1991. Le pays est depuis en état permanent de guerre civile, livré aux milices de chefs de guerre, aux gangs criminels et aux groupes islamistes. Comme les précédents, le pouvoir actuellement en place peine à asseoir son autorité au-delà de Mogadiscio. Les shebab ont essuyé d'importantes défaites militaires ces dernières années. Mais en abandonnant de nombreux fiefs du centre et du sud somaliens, ils ont souvent laissé la place à des chefs de guerre qui tentent d'imposer leur propre autorité. Et les luttes de pouvoir à la tête de l'Etat, récurrentes, compromettent encore un peu plus le retour de la paix dans le pays, ont récemment mis en garde ONU, Etats-Unis et Union européenne. Samedi, Mogadiscio s'est retrouvée paralysée avant et pendant la réunion. "Rien ne bouge", a expliqué un habitant, Mohamed Adan. "Toutes les routes qui mènent à cette partie de la ville ont été fermées, les commerces sont fermés, et beaucoup de gens sont contraints de rester chez eux". "Il n'y a pas de circulation, personne ne travaille aujourd'hui", a renchéri un autre habitant, Idris Abdulahi. "Les membres des forces de sécurité sont partout et bloquent les gens, la circulation". Un tel déploiement des forces de sécurité faisait aussi dire à certains que la capitale somalienne n'était peut-être pas encore prête pour accueillir ce genre de réunions.

