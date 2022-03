Rome (AFP). Cinéma: décès du réalisateur italien Francesco Rosi

Le grand réalisateur italien Francesco Rosi, auteur entre autres de "L'Affaire Mattei" qui lui valut le Grand Prix du festival de Cannes en 1972, est décédé samedi à Rome à l'âge de 92 ans, rapportent les médias. Selon le Corriere della Sera, le réalisateur et scénariste, qui gardait le lit depuis plusieurs semaines en raison d'une bronchite, est décédé au cours de son sommeil. Francesco Rosi est né le 15 novembre 1922 à Naples et après des études de droit il entre tout de suite dans le monde du spectacle, d'abord dans le théâtre puis progressivement dans le cinéma où il est assistant dès 1948 de Luchino Visconti dans la réalisation du film "La terre tremble". Sa collaboration avec Visconti se poursuit sur d'autres projets, notamment le film "Bellissima" sur lequel il est également scénariste. Il est considéré comme un des maîtres des films-enquêtes et son oeuvre "Salvatore Giuliano" sur le bandit sicilien lui vaut en 1961 le succès à l'échelle internationale. En 1963, c'est avec le film "Main basse sur la ville" avec Rod Steiger qu'il remporte le Lion d'Or à Venise et presque dix ans plus tard, en 1972, il obtient le Grand Prix du Festival de Cannes avec "L'affaire Mattei" qui relate la mort en 1962 dans des circonstances troubles d'Enrico Mattei, à l'époque président du pétrolier italien ENI. Il obtient l'Ours d'or en 2009 au Festival de Berlin et le Lion d'or en 2012 au Festival de Venise pour l'ensemble de sa carrière.

