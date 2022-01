Lorsque l'un des plus gros succès commerciaux du nouveau millénaire sort un nouveau single, c'est toujours un évènement.

COLDPLAY, plus de 40 millions d'albums vendus dans le monde, nous offre un titre pour noël : "Christmas Lights"

Leur dernier album "Viva la Vida or Death and All His Friends", qui date de 2008, s'est écoulé à plus de 6 millions d'exemplaires à travers le monde.

Cependant, le groupe, par la voix de son leader Chris Martin, a annoncé sa séparation probablement après la sortie de leur prochain album prévu initialement pour décembre 2010.

Chris Martin pense qu'il ne faut pas qu'un groupe continue après 33 ans (il en a actuellement 32). Cette hypothétique séparation aurait été annoncée le 21 novembre 2008. A posteriori, Chris Martin a démenti cette déclaration.

Découvrez "Christmas Lights", en attendant Noël... en nouveauté sur Tendance Ouest.