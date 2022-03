Paris (AFP). Attentats: nouvelle réunion de crise autour de Hollande à l'Elysée

Une nouvelle réunion de crise a débuté samedi peu après 08h30 autour de François Hollande à l'Elysée, au lendemain du dénouement de la double prise d'otages à Paris et en Seine-et-Marne et à la veille de la grande marche républicaine en hommage aux victimes. Elle doit permettre de revenir sur les opérations des derniers jours, de faire un point sur les mesures de sécurité et les événements à venir, en particulier la marche de dimanche à Paris, a indiqué l'entourage du président. Le Premier ministre, Manuel Valls, a assuré vendredi soir que des "moyens de sécurité massifs" seraient mis en place pour cette "marche républicaine" organisée à Paris et à laquelle participeront de nombreux dirigeants étrangers, quatre jours après le sanglant attentat contre l'hebdomadaire Charlie Hebdo.. Cette réunion se déroule dans le même format que les quatre précédentes organisées depuis mercredi, avec autour du président de la République : M. Valls, les ministres Bernard Cazeneuve (Intérieur), Jean-Yves Le Drian (Défense), Christiane Taubira (Justice) et Fleur Pellerin (Culture et Communication), ainsi que les responsables des principaux services de sécurité.

