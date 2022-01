Quelques chiffres pour Israel KANAKAWIWO'OLE :

1 millions d'albums vendus aux Etats Unis

Album de World Music vendu le plus au monde

+ de 2 millions de telechargement aux Etats Unis et 5 millions dans le monde

Originellement se titre « Over the rainbow » a été interprété par Judy Garland et est extrait du film musical « Le magicien d’Oz » (1939). Il fait donc parti du patrimoine culturel nord américain.



Ce titre fut repris par un des plus grands artistes Hawaïen Israel Kamamawiwo’ole, aka IZ, sur sont 2° album, considéré comme son meilleur, sur lequel on retrouve également la reprise de « Wonderfull world ».

un ukulélé, une voix, pour un titre à la sobriété déconcertante, en nouveaté sur Tendance Ouest.

Nous offrons un chamallow à tous les Tendance Ouest Boys and Girls qui arriveront à prononcer correctement le nom de l'artiste !