PARIS (AFP). Hollande appelle les Français à se lever contre le terrorisme

François Hollande a appelé vendredi "tous les Français" à se "lever" contre le terrorisme en participant à la manifestation de dimanche, annonçant qu'il s'y joindrait aussi alors que la France n'en a "pas terminé" avec ces menaces. "Je serai à la marche (républicaine) dimanche" à Paris, a annoncé en direct de l'Elysée sur les chaînes de télévision le chef de l'Etat. Avant lui, le Premier ministre Britannique David Cameron et ses homologues espagnol et italien Mariano Rajoy et Matteo Renzi ainsi que la chancelière allemande Angela Merkel avaient déjà annoncé leur participation à cette manifestation. "J'appelle tous les Françaises et les Français à se lever ce dimanche, ensemble, pour porter ces valeurs de démocratie, de liberté, de pluralisme, auxquelles nous sommes tous attachés, et que l'Europe, d'une certaine façon représente", a insisté le chef de l'Etat. La France "fait face" face à cette "épreuve", une "tragédie pour la Nation" et "nous (en) sortirons encore plus forts" par la "solidarité", a-t-il lancé. La France cependant n'en a "pas terminé avec les menaces dont elle est la cible", a-t-il averti, appelant "à la vigilance, à l'unité et à la mobilisation". François Hollande a ainsi annoncé avoir "encore renforcé les moyens pour protéger nos lieux publics, pour faire en sorte que nous puissions vivre tranquillement, sans, à aucun moment, pouvoir être l'objet d'une menace ou d'un risque". Il a par ailleurs de nouveau appelé les Français "à l'unité" estimant qu'il s'agissait de la "meilleure arme" dont ils disposent contre le terrorisme et qu'ils devaient être "implacables contre le racisme, et l'antisémitisme". "Car aujourd'hui, dans ce magasin casher, c'est un acte antisémite effroyable qui a été commis", a-t-il souligné. "Ceux qui ont commis ces actes, ces terroristes, ces illuminés, ces fanatiques, n'ont rien à voir avec la religion musulmane", a martelé le chef de l'Etat, invitant les Français à refuser les "amalgames". François Hollande a également "salué le courage, la bravoure, l'efficacité des gendarmes, des policiers, de tous ceux qui ont participé à cette opération" se disant "fiers d'eux". "Nous sommes un peuple libre, qui ne cède à aucune pression, qui n'a pas peur, parce que nous portons un idéal qui est plus grand que nous, et nous sommes capables de le défendre partout où la paix est menacée", a-t-il ajouté.

