Lady gaga a été élue artiste de l'année

A noter que l'année dernière, Lady Gaga avait été la revélation de l'année. Avec ses deux albums, "The Fame" et "The Fame Monster" elle est désormais l'artiste musicale de l'année 2010. En deuxième position nous y retrouvons Taylor Swift et en troisième position Eminem.

Lady Gaga sera dans quelques jours en France à l'occasion de deux concerts les 19 et 20 décembre au Palais Omnisport de Paris Bercy. Elle sera de retour aussi au printemps prochain avec un nouvel album nommé "Born this way". Le premier extrait de ce nouvel album sera lancé en février prochain.