Le chantier de la rénovation de la ligne SNCF Paris/Granville va débuter.

Ce jeudi 8 janvier, les différentes directions de la SNCF, les élus, les usagers ont fait le point à L'Aigle. En tout 185 millions d'euros vont être investis pour la rénovation de toute cette ligne. Sans compter les nouvelles rames de trains financées par la région Basse-Normandie. Thierry Baraté, chef de service à Sncf Réseau :

les 100kms qui séparent

Ce chantier sera réalisé par sections successives : la première avec 65 zones de travaux sur 39kms, sur les 100 kilomètres qui séparent Dreux et Argentan. La circulation des trains y sera totalement interrompue du 19 septembre au 29 novembre prochains. Un programme de substitution sera mis en place pour assurer le transport des voyageurs, essentiellement par autocar, avec 1h30 à 2h de temps de parcours supplémentaire. Tristan Rouzès, Directeur intercité Normandie :

La SNCF lance la rénovation de la ligne Paris/Granville

Outre les 10 semaines totalement sans train entre Argentan et Dreux, de mai à octobre 2016 les limitations de vitesse dus aux travaux impliqueront un allongement du temps de parcours de 7 à 10 minutes.

En 2015/2016, ces travaux seront réalisés sur le seul tronçon Dreux/Argentan. Puis en 2016 entre Plaisir et Dreux. En 2018 entre Argentan et Flers. Et vers 2020 entre Flers et Granville. Jean-Philippe Dupont, directeur des régions Sncf de Paris St Lazare, de Haute et de Basse Normandie :