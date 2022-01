TV News: Fin de tournez manège sur TF1

C'est terminé pour Tournez manège sur TF1, la deuxième saison de l'émission va s'arrêter à la fin de l'année pour laisser la place à "Une famille en or". Les parts d'audience n'étaient plus satisfaisantes avec seulement 17% en moyenne. Le leadership étant dominé à cette heure par France 3 avec Questions pour un champion et par M6 avec un diner presque parfait.

L'ex-spice girl Mel B va lancer son émission de télé-réalité au Royaume-Uni sous le titre "Le monde de Mel B". Elle sera diffusée sur la chaîne E! Elle a déclaré vouloir tout montrer de sa vie dans cette émission avec des caméras qui la suivront partout... sauf dans sa chambre a-t-elle précisé... A n'en pas douter que la version française d'E disponible sur Canalsat ne manquera pas de diffuser elle aussi cette émission.

Enfin, TF1 prépare deux nouveaux jeux venus tout droits d'Amérique Latine. Le premier s'appelle "Juesto a tempo", le temps aurait toute sa signification dans ce jeu dont nous avons peu d'informations pour le moment. Le second jeu "El legado" est une sorte de copie du jeu "Cresus" diffusé à l'époque sur TF1, présenté par Vincent Lagaf et qui n'avait pas trouvé son public à l'époque.

La sélection TV de l'Expresso pour ce soir: Asterix et Obelix ce soir à 20H50 sur TF1.