Dammartin-en-Goële (France) (AFP). Charlie Hebdo: coups de feu et prise d'otages au nord-est de Paris

Des coups de feu ont été échangés entre les forces de l'ordre et deux suspects qui pourraient être les frères soupçonnés de l'attentat contre Charlie Hebdo et une prise d'otage est en cours dans une entreprise de Dammartin-en-Goêle, au nord-est de Paris, a-t-on appris de sources policières et de gendarmerie. Les coups de feu se sont produits à hauteur de cette commune de Seine-et-Marne, à environ une demi-heure de route de la zone où les fugitifs étaient recherchés depuis jeudi, selon l'une de ces sources, confirmant une information de RTL. Auparavant, ils avaient volé une Peugeot 206 à Montagny-Sainte-Félicité (Oise) à une femme qui a formellement reconnu les deux hommes comme étant les frères Kouachi, selon une source policière. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a confirmé aux médias à la sortie de l'Elysée qu'une "opération", impliquant le GIGN, était en cours. La prise d'otage a lieu dans une entreprise de la commune, une imprimerie nommée CTD. "Il n'y a pas de certitude sur le nombre de personnes à l'intérieur", d'après une source proche de l'enquête. Selon un témoin sur place, employé de l'entreprise YBE dans la zone industrielle de la ville et contacté par l'AFP, un échange nourri de coups de feu a été entendu à 08H50. Le village est bouclé par les forces de l'ordre où des dizaines de gendarmes étaient en train de se déployer, a constaté un journaliste de l'AFP. Ils ont notamment établi un barrage à l'entrée de la commune sur la nationale 2 qui mène vers la zone de Villers-Cotterets où les les deux hommes étaient recherchés depuis jeudi.

