Mogadiscio (AFP). Charlie Hebdo: les islamistes somaliens shebab saluent une attaque héroïque

Les insurgés islamistes somaliens shebab ont rendu hommage vendredi aux "deux héros" auteurs présumés de l'attaque contre l'hebdomadaire satirique français Charlie Hebdo, qui a fait 12 morts mercredi à Paris, dans un communiqué à Radio Andalus, la station officielle du mouvement. "Charlie Hebdo a insulté notre prophète et outré des millions de musulmans. Les deux frères (soupçonnés de la tuerie) sont les premiers à s'être vengé", dit le communiqué lu sur les ondes de la radio. Les insurgés islamistes affiliés à Al-Qaïda ont fustigé "les esprits égarés qui clament que la liberté d'expression a été attaquée" et assuré que "ce n'est pas le cas". Ils ont salué "deux héros", qui, selon eux, ont agi comme ils le devaient. Les deux frères "ont coupé la tête des infidèles qui ont insulté notre prophète bien-aimé", ont encore affirmé les shebab, ajoutant que le défunt chef d'Al-Qaïda, Oussama "Ben Laden (avait) prévenu l'Occident que si la liberté d'expression n'avait pas de limites, vous deviez vous attendre à voir couler votre sang". Les shebab, qui contrôlent encore de vastes zones rurales des centre et sud somaliens, ont, selon les analystes, des liens étroits avec la branche d'Al-Qaïda au Yémen, avec laquelle l'un des deux frères, traqués vendredi par les forces de l'ordre françaises, aurait reçu une formation au maniement des armes, selon une source américaine.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire