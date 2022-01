Recette : Filets de lapin en faritas

© Lapin de France / Photo : Francis Waldman / Stylisme : Blandine Boyer



Pour 4 personnes - Préparation : 10 min - Cuisson : 25 min

8 filets de lapin

8 tortillas souples de maïs ou de blé

1 poivron rouge

1 poivron jaune ou vert

2 oignons

2 avocats

1 citron vert

6 c. à soupe d'huile d'olive

4 beaux brins de persil plat

6 pincées de piment d'Éspelette

4 pincées de cumin

4 pincées de 4 épices

1/2 c. à café de thym effeuillé

Sel



Couper les filets de lapin en deux dans leur longueur. Mélanger les 4 pincées de piment d'Éspelette, le cumin, les 4 épices, un peu de sel puis ajouter 2 c.s. d'huile d'olive et le thym effeuillé. Badigeonner les filets de lapin avec ce mélange et les laisser mariner 1 h au réfrigérateur.

Pour la crème d'avocats : peler puis mixer les avocats avec 2 c.s. de jus de citron vert, 2 c.s. d'huile d'olive et 2 pincées de piment d'Éspelette. Saler légèrement.

Préchauffer le four T°6.

Laver, épépiner et couper en lamelles les poivrons. Peler et émincer l'oignon. Chauffer les 2 c.s. d'huile d'olive restant dans une poêle puis poser les poivrons et l'oignon. Les faire revenir 10 mn à feu modéré puis ajouter les filets de lapin et leur marinade. Prolonger la cuisson 10 mn.

Répartir cette préparation sur les tortillas, poser un peu de persil plat dans chacune puis les rouler pour enfermer la garniture et les poser dans un plat allant au four. Couvrir d'une feuille de papier aluminium et enfourner 5 mn juste le temps de chauffer les galettes de maïs.

Servir aussitôt avec la crème d'avocat pimentée et le reste de citron vert coupé en quartiers. Ajouter, si le coeur vous en dit, des tomates fraîches et quelques feuilles de salade.

Vous pouvez aussi chauffer ces tortillas au micro-ondes. Dans certains paquets de tortillas, vous trouverez un sachet d'épices spécialement prévu pour la marinade.

N'hésitez pas à l'utiliser.