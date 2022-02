Denver (Etats-Unis) (AFP). JO-2024: Boston, candidate américaine pour les jeux d'été

Le comité olympique américain (Usoc) a surpris jeudi en retenant Boston, plutôt que Los Angeles, Washington ou San Francisco, pour être candidate à l'organisation des jeux Olympiques d'été 2024 et mettre fin à deux décennies d'attente. Réunis à huis clos dans un salon de l'aéroport de Denver (Colorado), les quinze membres du comité directeur de l'Usoc ont conclu par un bref communiqué un processus débuté il y a vingt-deux mois avec initialement 35 villes intéressées, réduites à quatre pré-sélectionnées qui avaient exposé leur dossier de candidature en décembre. "La décision a été prise à l'issue de vives discussions et après plus d'un tour de scrutin. Boston a reçu au final le soutien unanime des membres du comité directeur", a indiqué l'Usoc. "Nous sommes impatients de soumettre notre candidature pour les JO-2024 et nous pensons que nous avons avec Boston un partenaire costaud pour présenter un dossier convaincant", a expliqué Larry Probst, le président de l'Usoc, cité dans le communiqué. "Le processus de consultation mis en place a permis de définir une candidature américaine forte qui peut servir les athlètes, les mouvements olympique et paralympique", a-t-il ajouté. L'enjeu est de taille pour les Etats-Unis qui n'ont plus accueilli les JO d'été depuis 1996 à Atlanta (Géorgie, sud). - Echecs en 2012 et 2016 - La nation-phare du mouvement olympique, en termes de résultats sportifs et de financement de l'événement le plus suivi au monde, reste sur deux échecs cuisants, en 2012 et 2016 où New York et Chicago n'avaient respectivement pas pesé lourd face à Londres et Rio de Janeiro. Le mouvement olympique a certes fait escale aux Etats-Unis, en 2002 à Salt Lake City (Utah), mais il s'agissait "seulement" des JO d'hiver, moins suivis. Boston (nord-est) qui a jusqu'au 8 janvier 2016 pour déposer son dossier final de candidature, sera opposé à plusieurs candidatures européennes alors que les JO-2020 auront lieu à Tokyo. Rome s'est formellement déclarée, Paris, organisatrice des JO-1924, réfléchit encore, tout comme Hambourg et Berlin, ou encore une candidature conjointe de Johannesburg et Pretoria pour une première africaine. En choisissant Boston plutôt que Los Angeles, qui avait pourtant les faveurs des pronostics, l'Usoc qui tiendra une conférence de presse vendredi à Boston à 08h15 locales (13h15 GMT), espère répondre aux voeux du Comité international olympique et de son président Thomas Bach qui cherchent à réduire les coûts et ouvrir de nouveaux horizons. La candidature de la capitale du Massachusetts (650.000 habitants, 7,5 millions pour l'agglomération) réputée pour ses universités et laboratoires du recherche, se veut à taille humaine avec des sites de compétition concentrés dans un périmètre restreint. - 'Quelque chose d'unique'- "Des Jeux à Boston pourraient être les plus novateurs, durables et excitants de l'histoire, ils pourraient inspirer les futures générations de décideurs", a assuré John Fish, le président de Boston 2024. "Les Etats-Unis ont quelque chose d'unique à offrir aux athlètes du monde entier", a renchéri Angela Ruggiero, membre du comité exécutif du CIO. "Je veux faire partager à mes collègues du CIO la vision de Boston pour des JO centrés sur les athlètes", a-t-elle ajouté. Mais si Los Angeles, mégalopole de plus de 20 millions d'habitants qui a accueilli l'événement à deux reprises (1932 et 1984), pouvait effrayer le CIO, Boston a aussi ses inconvénients avec l'hostilité d'une partie de la population déjà bien organisée autour de l'association No Boston Olympics. La ville a été aussi le cadre d'attentats lors de son prestigieux marathon en avril 2013 qui avaient fait trois morts et 264 blessés.

