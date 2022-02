Villers-Cotterêts (France) (AFP). Les frères Kouachi repérés: le Raid et le GIGN continuent les recherches

Des hommes du Raid et du GIGN, qui menaient jeudi près de Villers-Cotterêts (Aisne) et Crépy-en-Valois (Oise) une traque intensive des deux suspects de l'attentat contre Charlie Hebdo, les frères Chérif et Saïd Kouachi, toujours introuvables, devaient la poursuivre toute la nuit, a-t-on indiqué de sources policières. "Les recherches vont continuer cette nuit, avec l'aide de cinq hélicoptères", a-t-on déclaré à l'AFP. Ces unités d'élite de la police et de la gendarmerie s'étaient déployées en milieu de journée dans une zone à cheval sur les départements de l'Aisne et de l'Oise. Les deux frères ont été repérés jeudi matin dans une station-service proche de Villers-Cotterêts, à environ 80 km au nord-est de Paris. Ils en ont braqué le gérant -qui les a formellement reconnus- dans le but de se ravitailler en nourriture, selon une source proche du dossier. Des images de vidéosurveillance montrent selon cette source que les deux hommes ne portaient pas de cagoule mais étaient armés de Kalachnikov et disposaient d'un lance-roquette dans leur voiture. A la mi-journée, cette station-service Avia, nommée le Relais du Moulin et située en rase campagne, au bord de la Nationale 2 à quatre voies, était bouclée par les forces de l'ordre, avant qu'elles ne s'en retirent vers 15H00, a constaté un journaliste de l'AFP. De nombreux gendarmes en tenue avaient été déployés devant la station et la presse tenue à distance. La police avait diffusé dans la nuit de mercredi à jeudi les photos des suspects âgés de 32 et 34 ans, deux frères nés à Paris de parents algériens et de nationalité française, "susceptibles d'être armés et dangereux". Le fait que les frères Kouachi se sont trouvés jeudi matin en fuite dans l'Aisne pourrait signifier que les opérations de police menées mercredi soir et dans la nuit, notamment à Reims, où l'un des deux résidait, les ont forcés à s'éloigner de la capitale de la Champagne-Ardenne, estimait une autre source proche du dossier. - Ballet d'hélicoptères - Le ratissage policier dans un secteur de surcroît très forestier s'avérait cependant long et compliqué. Des hélicoptères survolaient les alentours de Villers-Cotterêts. Plusieurs convois des forces de l'ordre ont été vus, roulant toutes sirènes hurlantes sur la Nationale 2 qui relie cette partie de l'Aisne à la capitale. Avec en son centre Crépy-en-Valois et jusqu'aux abords de Villers-Cotterêts la zone de recherche fait quelques centaines de km2, ce qui rend ardue la tâche du GIGN et du Raid. Dans la commune de Corcy, dans l'arrondissement de Villers-Cotterêts, un journaliste de l'AFP a pu observer une vingtaine d'hommes du Raid casqués et lourdement armés entourer une maison, y pénétrer et procéder à des investigations, tout en demandant à la presse de s'éloigner. Tout au long de la journée, des scènes identiques se sont produites dans d'autres villages et hameaux de ce secteur, notamment selon une équipe vidéo de l'AFP, non loin de l'ancienne abbaye cistercienne de Longpont (Aisne). Tant que les deux hommes n'auront pas été localisés avec certitude, le ballet des hélicoptères, des convois routiers et des fouilles d'habitations a toute chance de continuer au gré des ordres et des contre-ordres. La nuit hivernale tombée tôt, la traque, harassante et pleine de tension, en a été encore compliquée mais ne s'est pas arrêtée, sous les yeux d'une presse tenue à distance, pour des raisons de sécurité évidentes et aussi pour ne pas gêner les opérations. Policiers et gendarmes continuaient d'arpenter les environs minutieusement, tronçon par tronçon, les abords de la D80, entourés par les arbres de la forêt domaniale de Retz, explorant tour à tour plans d'eau et landes herbeuses.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire