Paris (AFP). Houellebecq suspend la promotion de son livre Soumission après l'attentat

L'écrivain Michel Houellebecq "suspend la promotion" de son livre "Soumission" car il a été "profondément affecté par la mort de son ami Bernard Maris" dans l'attentat contre Charlie Hebdo, a indiqué jeudi soir son agent François Samuelson à l'AFP. L'écrivain "quitte Paris pour se mettre au vert, à la neige", a précisé son éditeur Flammarion, confirmant une information de France Info. Bernard Maris, économiste de gauche, tué mercredi à l'âge de 68 ans, admirait profondément Houellebecq, y voyant un analyste lucide du libéralisme, au point de lui avoir consacré un ouvrage, "Houellebecq économiste", paru l'an dernier. La Une de Charlie Hebdo, le jour de l'attentat, représentait une caricature de Michel Houellebecq et plusieurs pages étaient consacrées à ce roman qui imagine une France gouvernée par un parti musulman en 2022. L'écrivain français était omniprésent dans les médias cette semaine pour promouvoir son dernier livre polémique. Avant de quitter Paris, il a enregistré jeudi un entretien avec Antoine de Caunes, consacré à son livre et à l'attentat, qui devait être diffusé vendredi soir sur Canal+, a précisé Flammarion. Houellebecq s'était installé en Irlande pendant plusieurs années après le succès de son roman "Les Particules élémentaires" (1998) et vit aujourd'hui à Paris. Selon François Samuelson, Houellebecq ne bénéficie pas actuellement d'une protection policière.

