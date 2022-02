Sotteville-lès-Rouen : un homme armé retranché à son domicile

C'est le Centre d'Information et de Commandement qui est requis ce jeudi 8 janvier à 2h du matin par un riverain qui assure avoir entendu des coups de feu depuis son habitation rue Jean-Jacques Rousseau à Sotteville-lès-Rouen.

La Brigade Anti-Criminalité est envoyée sur place et effectue une progression dans le périmètre lorsque les policiers entendent des coups de feu. Ils aperçoivent alors au premier étage d'un pavillon un homme armé. Les forces de l'ordre tentent de prendre contact avec l'homme qui refuse tout dialogue. D'après les témoins présents sur les lieux, l'individu vivrait depuis peu au domicile de sa mère, malade et alitée, et serait vu, de manière fréquente, ivre.

Intervention du GIPN

En accord avec le Parquet, la direction départementale décide de faire intervenir le GIPN, basé à Rennes. Le groupe d'intervention de la police nationale tente une négociation vaine avec l'homme qui sera interpellé quelques minutes plus tard.

L'individu, âgé de 49 ans, a été placé en cellule de dégrisement puis en garde à vue. Il a déclaré avoir agi sans raison. Plus de 25 policiers ont été mobilisés sur cette opération. Une perquisition dans la matinée a permis de retrouver une réplique de pistolet Beretta au domicile de l'individu.