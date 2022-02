Paris (AFP). Je n'ai pas pu les sauver: le témoignage poignant de Patrick Pelloux

"Je n'ai pas pu les sauver" Arrivé mercredi dans les locaux de Charlie Hebdo quelques minutes seulement après l'attaque qui a décimé la rédaction, l'urgentiste Patrick Pelloux, chroniqueur pour l'hebdomadaire, a fait jeudi, des sanglots dans la voix, un récit déchirant du drame. Également président de l'Association des médecins urgentistes de France (Amuf), le médecin ne participait pas à la conférence de rédaction de rentrée de "Charlie". Il assistait à la même heure, non loin des locaux du journal, à une réunion pour améliorer les liens entre services d'urgence, Samu et pompiers. "J'étais à cette réunion quand Jean-Luc, le graphiste (de Charlie Hebdo, ndlr), m'a appelé pour me dire: +Il faut que tu viennes vite, ils nous ont tiré dessus à la kalachnikov+", raconte Patrick Pelloux, joint au téléphone par l'AFP. "J'ai cru à une blague Mais ce n'était pas une blague. Quand je suis arrivé, c'était épouvantable", lâche-t-il, la voix brisée. "On est arrivé sur place trois minutes après, avec le colonel Tourtier des pompiers de Paris qui a été héroïque, qui a déclenché tous les secours. Et pendant qu'on prenait en charge les victimes, ils (les tueurs, ndlr) étaient encore en train d'abattre des gens dans la rue" "J'ai pas pu les sauver", dit-il, pleurant ses collègues morts. Pour certaines victimes, "il n'y avait plus rien à faire parce qu'ils avaient tiré dans les têtes". - 'Ce n'est pas la connerie qui va gagner' - Quant à Charb, directeur de la publication, tué aux côtés de Cabu et Wolinski, "je pense qu'il a dû se lever et les traiter de cons ou leur faire un bras d'honneur, ou essayer de leur enlever leurs armes". "Dans la position où il est mort, il était enchevêtré dans sa chaise, c'est comme s'il avait été abattu en se levant. Et je le connaissais bien, c'était mon frère, et je sais qu'il a dû leur faire ça" Les blessés, dont le dessinateur Riss, directeur de la rédaction de "Charlie", et les journalistes Philippe Lançon et Fabrice Nicolino allaient mieux jeudi matin, selon l'urgentiste. Sur le plateau de iTELE, Patrick Pelloux a également raconté avoir joint François Hollande juste après l'attaque: "J'ai appelé le président, on me l'a passé et tout de suite, il a dit: +J'arrive+". "Le président avait voulu nous rencontrer quand il avait vu que le journal était en difficulté, cet été. On était allé le voir: le président voulait changer la loi de manière à ce que les journaux continuent à exister". La solidarité qui s'est exprimée depuis l'attentat "me rend très optimiste", explique l'urgentiste à l'AFP. Les "milliers de personnes" qui ont manifesté mercredi et les "mots de François Hollande, de David Cameron et de Barack Obama, c'est quelque chose de très important". "Les deux choses qui font fuir les intégrismes, c'est la culture et la liberté de la presse. Cela, ce sont les pays démocratiques qui doivent les faire vivre", poursuit-il, en soulignant que Charlie Hebdo paraîtra comme d'habitude, mercredi prochain. "On est tous avec notre peine, notre douleur, nos peurs, mais on va le faire quand même parce que ce n'est pas la connerie qui va gagner".

