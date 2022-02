Les Unes sur Charlie s'arrachent dans les kiosques

Après l'attaque du journal Charlie Hebdo, aux environs de 11h30, mercredi 7 janvier, les exemplaires de l'hebdomadaires satirique se sont vendus très rapidement. "Habituellement c'est une petite vente, il m'en reste parfois d'une semaine à l'autre, explique Valentin Leroy, qui tient Le Longchamps à Cherbourg, mais depuis hier nous avons eu 50 à 60 demandes. Il était écoulé dès la mi-journée de mercredi".

Un numéro 1177 qui se vend désormais à prix d'or sur internet. De 15 à 12.000 euros l'exemplaire sur le site d'enchères Ebay, par exemple.

Mais les quotidiens nationaux de ce mercredi 8 janvier, qui rendent hommage aux victimes de l'attentat et à la liberté de la presse, sont également plébiscités. "Les gens sont venus de très bonne heure" confirme Valentin Leroy. A 11 heures, dans sa boutique, plus un seul Libération, La Croix, L'Opinion ou L'Humanité. "Et d'ici trente minutes nous n'aurons plus de Figaro et d'Aujourd'hui en France. Même l'Equipe n'a pas consacré sa Une au sport aujourd'hui !".