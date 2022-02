Montrouge (AFP). Fusillade à Montrouge: une policière est décédée, un blessé grave

Une policière municipale a été tuée et un agent de voirie grièvement blessé dans la fusillade qui a éclaté jeudi matin à Montrouge (Hauts-de-Seine) moins de 24 heures après l'attentat contre Charlie Hebdo. L'auteur présumé, porteur d'un gilet pare-balles, d'une arme de poing et d'un fusil mitrailleur, est toujours en fuite, a déclaré le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve qui a quitté en urgence la réunion de crise organisée autour de François Hollande pour se rendre sur les lieux, situés de l'autre côté du périphérique parisien. Un homme de 52 ans a été interpellé peu de temps après la fusillade. "Visiblement ce n'était pas le bon. L'homme que l'on recherche s'est enfui à bord d'une Clio qui vient d'être retrouvée à Arcueil (Val-de-Marne)", a précisé une source policière. A Arcueil, le quartier a été bouclé au niveau de la station de RER Laplace. A Montrouge, le périmètre de sécurité qui avait été mis en place a été élargi. La Brigade de recherche et d'intervention (BRI) est sur place, "lourdement équipée", "la tension est palpable", selon des journalistes de l'AFP présentes sur place. Il n'y a à ce stade "pas de lien établi avec l'attentat de Charlie Hebdo", dans lequel douze personnes sont mortes, ont déclaré des sources proches du dossier. Vers 07H50, un accident de la circulation a lieu entre deux véhicules. La police municipale et la voirie sont appelées sur les lieux. Peu après 08H00 des coups de feu éclatent. Une policière municipale est touchée au niveau de la gorge et l'agent de la voirie est également grièvement blessé, selon les premiers éléments de l'enquête. C'était "une scène de panique", a relaté un habitant de la rue, Ahmed Sassi, 38 ans. Il explique avoir été réveillé par "deux détonations". Depuis la fenêtre de sa cuisine, il raconte avoir vu "un policier debout dans la rue. Un homme en habit sombre lui a tiré dessus à bout portant, tout en continuant à courir". Bernard Cazeneuve a appelé à la "maîtrise" et au "sang-froid", pour faciliter "le dénouement des enquêtes en cours dans les meilleurs conditions".

