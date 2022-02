"Les catholiques de notre diocèse de Bayeux et Lisieux s'associent au deuil de notre pays. Ils prendront ce midi un temps de silence et de prière pour toutes les victimes de l'attentat et de leurs familles. Les établissements scolaires catholiques feront de même et les paroisses sont invitées à sonner le glas à midi", indique Monseigneur Boulanger, évêque de Bayeux Lisieux.

Hier, c'est Xavier Signargout, vicaire général du diocèse, qui représentait Mgr Boulanger lors de la marche à Caen.