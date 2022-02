Londres (AFP). Choc et horreur dans le monde après la sanglante attaque

La sanglante attaque contre l'hebdomadaire satirique français Charlie Hebdo suscitait mercredi l'horreur au sein de la communauté internationale, politiques et médias confondus fustigeant une atteinte à la liberté d'expression. De Tokyo à Washington, de Moscou au Qatar, les responsables et chefs d'Etat ont multiplié les messages de soutien à la France et exprimé leur répulsion. Politiques, têtes couronnées telles la reine Elizabeth II et le roi des Belges, organisations internationales et médias ont rendu hommage aux victimes (12 morts, 11 blessés) de cette "journée noire pour la liberté d'expression". "La France, et la merveilleuse ville de Paris où cette attaque scandaleuse a eu lieu, sont pour le monde une référence intemporelle qui demeurera bien au-delà de la vision haineuse de ces tueurs", a écrit le président américain Barack Obama. Le secrétaire d'Etat américain John Kerry s'est adressé en français aux familles des victimes et au peuple français pour exprimer sa compassion et sa solidarité. "On est tous Français", s'est exclamé le chef du gouvernement italien Matteo Renzi, en visite à l'ambassade de France à Rome. Le chef du gouvernement britannique David Cameron a dénoncé des "meurtres révoltants". "Nous nous tenons aux côtés du peuple français dans le combat contre le terrorisme et pour la défense de la liberté de la presse. Ces gens ne pourront jamais nous ôter ces valeurs", a-t-il insisté. Le président russe Vladimir Poutine a dénoncé le terrorisme "sous toutes ses formes", tandis que le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a évoqué "un acte intolérable, une barbarie" qui "nous interpelle tous en tant qu'êtres humains et Européens". La chancelière allemande Angela Merkel s'est dite "bouleversée" par un "attentat abominable". De la Belgique au Canada, de l'Italie au Japon, les messages de soutien ont afflué. Au Vatican le pape François a condamné avec "la plus grande fermeté l'horrible attentat" ajoutant que "quelle que puisse être la motivation, la violence meurtrière est abominable, elle n'est jamais justifiée". En Norvège, endeuillée en 2011 par le carnage provoqué par l'extrémiste de droite Anders Behring Breivik (77 morts) les responsables politiques ont fait part en français de leur horreur sur Twitter. La réaction a aussi été très forte dans le monde des médias internationaux. "La tuerie perpétrée dans les locaux de l'hebdomadaire français Charlie Hebdo, à Paris, relève de l?horreur absolue", a estimé la Fédération européenne des journalistes (FEJ), dont le siège est à Bruxelles. "Une attaque barbare comme celle-là, c'est une affaire sans précédent", selon Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières (RSF) qui a lancé un appel aux journaux dans le monde à publier les dessins de Charlie Hebdo. - "Jour noir pour la liberté d'expression" - Amnesty International a parlé d'un "jour noir pour la liberté d'expression". L'Association de la Presse Internationale y voit "une attaque non seulement contre les journalistes, mais aussi contre la liberté des médias en général".

