Le PS donne le coup d'envoi des élections départementales à Rouen

Dans chacun des trois cantons rouennais (qui succèdent aux sept anciens) un binôme paritaire titulaire se présente, chaque membre du binôme ayant un suppléant.

Dans le canton 1 (gare, quartier Ouest, Orléans, Rondeaux, Pépinières), Sarah Balluet et Eric de Falco, conseiller sortant, se présentent comme titulaires, suppléés par Claire Tourny et Kader Fehim.

Dans le canton 2 (Beauvoisine, Croix de Pierre, St Hilaire, Grieu, Repainville, Sapins, Lombardie, Grand Mare), Christine de Cintré se présente avec Ludovic Delesque, conseiller sortant. Ils sont suppléés par Hortense Hector et Christophe Leroy.

Enfin, dans le canton 3, Caroline Dutartre et Mamadou Diallo, tous deux sortants, se présentent et sons suppléés par Elisabeth Ménestrier et Arnaud Hadrys.

Pour le maire de Rouen Yvon Robert, cette équipe présente "une dimension de renouvellement et de continuité, il s'agit d'assurer et l'un et l'autre. Le renouvellement complet n'a pas de sens et la continuité est également très importante. Toute la campagne se fera en équipe, à 12 et également en partenariat avec les autres collectivités." A cet égard, le maire évoque l'efficacité d'un département aux couleurs socialistes qui collabore avec une municipalité également socialiste. Et d'évoquer la période 2004-2008 où le département et la ville n'étaient pas de la même couleur politique : "Du jour au lendemain tout à changer."

Quant à Valérie Fourneyron, elle a insisté sur l'introduction d'une parité obligatoire : "En 2004, j'étais la seule femme dans les sept cantons de Rouen !", en rit-elle aujourd'hui.

